Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren inşaat mühendisleri biraraya gelerek kutlama yaptı. Tavşanlı İnşaat mühendisleri Odası Başkanı Samet Güngör tarafından yapılan organizasyon ile 19 Aralık İnşaat Mühendisleri günü nedeniyle birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren inşaat mühendisleri biraraya gelerek kutlama yaptı. Tavşanlı İnşaat mühendisleri Odası Başkanı Samet Güngör tarafından yapılan organizasyon ile 19 Aralık İnşaat Mühendisleri günü nedeniyle birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi.

Geceye Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Belediye Başkan yardımcıları , Ruhsat Servisi Müdürü Ahmet Göktürk, Fen İşleri Müdürü Semih Çelikten, İnşaat mühendisleri, harita mühendisleri, mimar, elektrik mühendisleri katıldı. Gecede canlı müzik eşliğinde eğlenen mühendisler bu tür programların devamını temenni ettiler.

Gecede İnşaat Mühendisi Hakan Uygun’a 25. Yıl plaketi takdim edildi.

İnşaat mühendisleri Odası Başkanı Samet Güngör, “ Böyle bir gecede büyük bir kalabalık ile buluşmaktan onur duyduk ve mutlu olduk. Tavşanlı tarihinde ilk kez bu şekilde toplantı gerçekleştirildi. İnşallah bundan sonra da her yılın sonunda toplanarak geleneksel hale getirmek istiyoruz. Programımıza katılan herkese teşekkür ederiz” dedi.