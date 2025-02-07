Türkiye İMSAD Aylık Sektör Raporu’nun Ocak 2025 sonuçlarına göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi 2024 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Ocak 2025 sonuçları açıklandı.

Raporda, inşaat malzemesi sanayi üretiminin 2024 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttığı belirtildi.Yıl boyunca yaşanan değişime de raporda yer verildi.

Yılın ilk çeyrek döneminde üretimin geçen yılın ilk çeyrek dönemine göre yüzde 10,9 yükseldiği, ikinci çeyrekte ise yüzde 3,9 azaldığı kaydedildi. Üçüncü çeyrekte de üretimdeki gerilemenin sürdüğüne ve yüzde 2,2oranında azalma görüldüğüne değinildi.Diğer yandan yeni inşaat siparişleri ocak ayında bir önceki aya göre 6,9 puan artarak beklentilerin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Mevsimsel olarak düşük olan kış aylarında yaşanan bu artışın, gelecek dönem için olumlu bir işaret olduğu değerlendirildi.

12 ALT SEKTÖRDE ÜRETİM DÜŞTÜ

2024 yılının kasım ayında alt sektörlerin birçoğunda üretimin azaldığına raporda dikkat çekildi. 2024 Ocak-Kasım döneminde üretim, 10 alt sektörde geçen yılın aynı dönemine göre artarken, 12 alt sektörde ise azaldı.Öte yandan bazı alt sektörlerde görece yüksek üretim artışları yaşandı. İlk 11 ayda inşaat camları üretimi yüzde 13,1 ve demir çelik inşaat ürünleri üretimi yüzde 13,0 arttı. Hazır beton üretimi yüzde 8,9, çimento üretimi yüzde 5,0 ve demir çelik çubuk ve profil üretimi de yüzde 3,7 büyüdü.

2024 yılının ilk 11 ayında bazı alt sektörlerde ise üretimin yüksek düşüş gösterdiği rapora yansıdı. Bu dönemde seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 23,7 ve seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 27,2 düştü. Ayrıca, metal yapı ve yapı parçaları üretimi yüzde 13,7, demir çelik radyatör üretimi yüzde 23,0, birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri üretimi yüzde 15,7 azalma kaydetti. 2023 yılında alt sektörlerde farklı üretim eğilimlerinin ortaya çıktığına değinilen raporda, 2024 yılının kasım ayına kadarki süreçte de benzer eğilimin sürdüğüne vurgu yapıldı.

Güven endeksi 4,8 puan yükseldi

İnşaat sektörü güven endeksi, kasım ve aralık aylarındaki artışların ardından 2025 Ocak ayında bir önceki aya göre 4,8 puan arttı ve90,4 puana yükseldi. Son üç aydır toparlanma gözlemlenen güven endeksi, ekonomideki sıkılaşma politikalarına rağmen faiz indirimi beklentisiyle ocak ayında belirgin bir iyileşme gösterdi. 2025'in ilk çeyreğinde güven endeksinin yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

Yeni inşaat siparişleri ocak ayında bir önceki aya göre 6,9 puan artarak beklentilerin üzerinde bir yükseliş gösterdi. Mevsimsel olarak düşük olan kış aylarında yaşanan bu artışın, gelecek dönem için olumlu bir işaret olduğu değerlendirildi. Yeni siparişler, 2023 Mayıs seviyelerine geri döndü.

2024 yılında yeni konut satışları ise 2023 yılına göre yüzde 27,6 artarak 484 bin 461 adet oldu. 2020'de pandemi nedeniyle düşüş gösteren satışlar, 2024'te 2019'dan sonraki en yüksek seviyeye ulaştı. 2024 yılının ikinci yarısında konut fiyatlarının artması beklentisiyle satışlarda hızlanma yaşandı.