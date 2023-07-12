Kastamonu’nun Cide ilçesinde inşaatta kullanılan malzemeler çalındı. İnşaat ustası, hırsıza çağrıda bulunarak çalınan inşaat malzemelerini geri getirip bırakmasını ve malzemeleri bıraktığı taktirde şikayetçi olmayacağını söyledi.

Kastamonu’nun Cide ilçesi Kemerli Mahallesi’ndeki bir inşaatta bulunan malzemeler çalındı. Kurban Bayramı tatili dönüşünde tekrar inşaata çalışmak isteyen inşaat ustası Mahmut Usta, malzemelerini bıraktığı yerde bulamadı. Bir süre inşaatın çevresinde malzemeleri arayan Mahmut Usta, malzemelerin çalındığını anlayınca Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

İnşaat ustası Mahmut Usta, hırsıza çağrıda bulunarak çalınan inşaat malzemelerini geri getirmesini ve malzemeleri geri getirdiği taktirde şikayetinden vazgeçeceğini kaydetti.

“Ekmek yediğim malzemeleri kim çaldıysa geri getirsin, söz veriyorum davacı olmayacağım”

Mahmut Usta, inşaat malzemelerini geri getirmesi durumunda şikayetçi olmayacağını belirterek, “Kurban Bayramı öncesinde inşaatta çalışırken, mantolamada kullandığımız malzemeleri bıraktık. Bayramdan sonra buraya çalışmaya geldiğimizde makineyi aradık fakat makine yok. Belki yanlışlıkla başka bir yere koymuş olabiliriz dedik ama her yeri aramamıza rağmen bulamadık. Bizde yeni bir makine satın almak istedik ama pahalıya patladı bize. Ben 15 yıldır Cide’de çalışıyorum. Daha şimdiye kadar hiçbir eşyam malzemem çalınmamıştı. Bu hırsızlık olayları nereye kadar gidecek bilemiyorum. Bizler o makine sayesinde ekmek yiyoruz, bizlerin emekleri çalınmış oldu. Kalkıp da benim emeklerimi çalıyorsa bir şey diyemiyorum. Yaklaşık 2 ay inşaatta çalışıyoruz, tüm malzemelerimizi inşaata bırakıyorduk. Buraya gelen giden kimsede olmuyor. Malzemelerimizi kim çaldıysa, buradan sesimi duyurmak istiyorum. Çağrıda bulunmak istiyorum. Benim el takımımı, malzememi, ekmek yediğim makinemi, kim çaldıysa geri getirsin. Söz veriyorum makinemi geri getirirse kendisinden davacı olmayacağım. Sonuçta ben burada emekçi bir insanım. Emeğimin karşılığında o makinesi almış bir insanım. Kim çaldıysa makinemi geri getirip inşaata bıraksın, ben sesimi dahi çıkartmayacağım. Geri getirmiyorsa da onu Allah’a havale ediyorum, başka yapabileceğim bir şey yok” dedi.

“3 bin liradan fazla zararım var”

15 yıldır Cide ilçesinde yaşadığını söyleyen Mahmut Usta, “Şu ana kadar böyle bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Şimdiye kadar bir iğnem dahi kaybolmadı. İnşaattan şimdi el takımı, çelik malamız, harç karma makinası yani mikser, inşaatta kullanılan diğer malzemelerde vardı, onlarda kayboldu. Çalınan malzemelere baktığınız zaman hemen hemen 3 bin liradan fazla bir zararım var. Sadece mikser makinası 2 bin 500 liradır, diğer takımları da katınca 3 bin liradan fazla maddi zararımız vardır. Parasını geçtim, bir de işimizi de yapamadık. İşimizde engellenmiş oldu. Malzeme olmadığı için şu anda çalışamıyoruz. Kim bizlerin malzemesini çaldıysa lütfen geri getirip bıraksın” şeklinde konuştu.