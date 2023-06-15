İş adamı Arif Tarım, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının yeni kabinenin de belli olmasıyla piyasalar açısından umut verici olduğunu ifade ederek, “Seçim sonrasında inşaat maliyetlerinde düşüş olacağına yönelik umutluyum. Uzun vadede inşaat sektörünün yeniden eski günlerine döneceğini umut ediyorum” diye konuştu.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Arif Tarım, seçimlerin inşaat sektörüne olası etkilerini değerlendirdi. Geleceğe dair umutlu olduğunu belirten Tarım, seçim sonucunun açıklanmasıyla birlikte inşaat sektöründe yeni bir sıçrama yaşanabileceğini ve bu durumun inşaat malzemelerinde ucuzlamaya yol açabileceğini ifade etti.

Tarım, "28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılarak 5 yıllığına ülkeyi yönetecek isim belli oldu. Bürokrasi de yerli yerine oturunca inşaat sektöründe yeniden bir sıçrama için imkân oluşacaktır. Kurdaki artışın bu seviyelerde kalması ve daha da yükselmemesi herkes için daha hayırlı olacaktır. Piyasanın eski haline gelmesi için yasal düzenlemeler ve güven veren adımlar atılarak inşaat malzemelerinde ucuzlamanın yolu açılabilir. Geleceğe dair umutluyum" şeklinde konuştu. Tarım, bu günlerde atılacak adımların inşaat sektöründe pozitif bir etki oluşturabileceğine inandığını dile getirdi.

Tarım, seçim sonucunun ardından inşaat maliyetlerinde düşüş sağlanması için yapılacak yasal düzenlemelerin ve güven veren adımların önemine değindi. Ayrıca, kur dalgalanmalarının etkisini minimize etmek adına alınacak tedbirlerin de sektördeki maliyetleri düşürebileceğine dikkat çekti.

Tarım, seçim sonrası inşaat maliyetlerinde düşüşe yönelik umutlarını dile getirirken, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Tarım, inşaat sektörünün canlanması ve maliyetlerin düşmesi için gerekli adımların atılmasını umutla beklediğini belirtti.

2023 yılının son çeyreğinde inşaat sektöründe yeni projelerin hayata geçmesi ve yatırımların artmasıyla birlikte, rekabetin artacağına dikkat çeken Tarım, müteahhitlik firmalarının daha rekabetçi fiyatlar sunmalarının beklendiğini ifade etti. Ayrıca, kur dalgalanmalarının kontrol altına alınması ve inşaat malzemelerine yönelik politikaların oluşturulmasıyla maliyetlerin daha dengeli bir seviyeye gelebileceğine dikkat çekti. Tarım, önümüzdeki dönemde inşaat sektörünün yeniden canlanmasıyla birlikte istihdamın da artacağını ve ekonomik büyümeye katkı sağlanacağını belirtti. İnşaat sektörünün ekonomideki önemine değinen Tarım, “İnşaat sektöründeki hareketlilik diğer sektörler için lokomotif etkisi yapıyor. Bizim sektörün önemi aslında herkes tarafından biliniyor. Umarım zor günleri bir an önce atlatırız” ifadelerini kullandı.

Arif Tarım, geleceğe dair umutlarını koruduklarını, inşaat sektöründeki gelişmeleri yakından takip edeceklerini, fırsatları değerlendirerek, ekonomik büyümeye katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirterek açıklamalarına son verdi.