Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde dün yapılan inşaat temeli kazısı esnasında bulunan lahit ve içerisindeki küplerin üzerinde yapılan ilk incelemelerde, eserlerin, Roma dönemine ait olduğu ve tarihini M.S. 1 veya 2. yüzyıllara tarihlendirilebileceği belirtildi.

Dinar ilçesi TOKİ mahallesinde başlatılan bir bina inşaatının temel kazılması sırasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı. Ardından inşaat işçileri cismi, çevresini kazmaya başladıklarında ise cismin üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine arkeologlardan oluşa bir ekip sevk edildi. Lahitin bulunduğu alana gelen arkeologlar yaptıkları kazı ile lahiti gün yüzüne çıkardı. Görevliler kapağı açılan lahidin içerisinde 3 toprak küp ve küplerin içerisinden bir takım objeler çıktı.

Edinilen bilgilerde, eserlerin Roma dönemine ait oldukları, yapım tekniği göz önüne alındığında ise M.S. 1. ve 2. yüzyılda yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.