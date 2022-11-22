Adıyaman’da, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi ölü bulundu.

Adıyaman’da, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan F.G. (24), inşaat içerisinde bulunan oda içerisinde iş arkadaşları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. Durum üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde F.G’nin öldüğünü belirledi. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen F.G’nin cenazesi jandarma ekiplerinin de yaptığı çalışmanın ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. F.G’nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.