Bitlis’in Hizan ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki inşaat işçisi Vedat Kanat, biriktirdiği parayla şiir kitabını çıkardı.

Bitlis’in Hizan ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki inşaat işçisi Vedat Kanat, biriktirdiği parayla şiir kitabını çıkardı.

Hizan ilçesinde yaşayan ve lise mezunu olan Vedat Kanat, eğitimini maddi imkânsızlıklardan dolayı bıraktı. Küçük yaşlardan beri edebiyata ve şiire ilgisi olan ve en büyük tutkularından biri de şiir yazmak olan inşaat ustası olan Kanat, bir yandan inşaatta çalışırken bir yandan da şiir yazmaya başladı. Sabahtan akşama kadar inşaatta çalışsa da hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmeyen genç şair, çalıştığı esnada aklına gelen sözleri de yanında bulundurduğu defterine not aldı. İnşaatlarda çalışarak kazandığı parayla ‘Yazgı’ adlı ilk şiir kitabını çıkaran Kanat, azmiyle çevresindeki herkese örnek oldu.

“Küçüklüğümden beri edebiyata ve şiire ilgim vardı”

Edebiyata küçük yaşlarda merak sardığını söyleyen Kanat, “22 yaşındayım ve Hizan doğumluyum. Küçüklüğümden beri edebiyata, şiire bayağı bir ilgim vardı. Yaklaşık bir yıldır şiir yazmaya çalıştım. Tabii bu süreç benim için bayağı yoğun geçti. Çünkü aynı zamanda inşaat sektöründe çalışıyordum. Bu yüzden hem şiir yazmak hem de çalışıp ilham almak zor oluyor. Çalışırken aklıma gelen dizeleri not alıp akşam eve gelirken deftere geçirip şiir haline getirmeye çalışıyordum. Bu süreç benim için bayağı zorlu geçti. Çok fazla araştırma yapıp kitap okudum. Şiir yazmak benim için çok önemli. Herkesin bu zevki tatmasını istiyorum. İnsanların kendi içine biriktirdiklerini kaleme dökmesi ayrı güzel oluyor. Şiir yazarken bu dünyadan kopuyorum ve bambaşka bir dünyada sanki tek varmışım gibi hissediyorum. Daha sonra birinci eserimizi bastık ve mutluyum. Bugün kitaplarım da elime ulaştı” dedi.

“Şiir yazmaya ilk başlarda günlük tutarak başladım”

Liseyi açık öğretimden bitirdiğini söyleyen Kanat, “İçimde bayağı duygular biriktirmiştim. Şiir yazmaya ilk başlarda günlük gibi bir defter tutarak başladım. Daha sonra günlüğümü şiir haline getirdim ve bir hocamız vardı ona gösterdim. Hocam çok beğendiğini söyledi ve ‘sen yazmalısın’ dedi. Birkaç şiirden sonra devamı geldi ve bir gün defterimi doldurduğumu anladım. Editörüm olan Mert Atal ile iletişime geçtik. Daha sonra yayın evi ile görüştük. Bu zamanda yazmaya hala devam ediyordum ve editörüm ile birlikte bazı şiirleri eledik” şeklinde konuştu.

“İnşaat sektörü yorucu”

Hedefinin genç kesime edebiyatı sevdirmek olduğunu belirten Kanat, inşaatta zorlansa bile bu hedefinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Şair Kanat, “Okumak bence bambaşka bir şey. Özellikle geçmişteki şair ve yazarlarımız olsun bunların yazdıklarını okumak, bambaşka hayatlara dokunmak ve geçmişe gidip görmek çok güzel oluyor. Kitap okuyunca kendimi o kitabın içindeymişim gibi hissediyorum. İnşaatta çalışmaktan dolayı fazla vakit ayıramıyorum. İsteyen bir insan için iki işi birden yürütmek çok kolay bir şey. Zorlukları da var ama severek yapıldığı sürece yorgunluk insanın gözüne gelmiyor. İnşaat sektörü yorucu ama her insan çalışmak zorunda ama bu durumdan memnunum” dedi.