Samsun’da bir inşaat işçisi, çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Belediye Hamamı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayserili olan kaplama işi ustası Duran Karabuğa’nın(59), gece arkadaşlarıyla birlikte kaldığı inşaatta sabah saat 07.30 sıralarında asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu.

Yaklaşık 8 metreden düştüğü tahmin edilen işçinin sabah cesedini gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polisleri gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra inşaat işçisinin cansız bedeni itfaiye yardımıyla asansör boşluğundan çıkarıldı. Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Birkaç gün önce Kayseri’den çalışmak için geldiği öğrenilen 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın ölümüyle ilgili tahkikat başlatıldı.