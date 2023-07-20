Hava sıcaklığının giderek yükseldiği ülkemizde inşaat işçileri sıcak havaya rağmen zorlu mesailerini sürdürüyor. Sabah çok erken saatlerde iş başı yapan ve gün boyunca çalışan inşaat işçilerinin sıcakla imtihanı her gün sürüyor.

Edirne’de sabah saatlerinde mesailerine başlayan inşaat işçileri, sıcaklığın daha fazla hissedildiği öğle saatlerinde de çalışmaya devam ediyor. Sıcak hava nedeniyle dudakları kuruyan ve bir birleriyle sohbet etmekte dahi zorlanan işçiler, başlarına şapka, bez takarak sıcaklıktan korunmaya çalışıyor. Özellikle inşaatta demir bağlayan inşaat işçileri sıcağın ellerini yakmaması için eldiven takıyor.

“Çocuklarım var eve ekmek götürmek zorundayım”

Sıcak soğuk demeden çalıştığını söyleyen Mahmut Yıldız, “Sıcaklar dışarıda çalışan herkesi etkiliyor. Mebranı buraya yapıştırmaya çalışıyoruz. Bu sıcaklara rağmen hakkımızın karşılığını alamıyorum. Hava sıcak birde bu tüp ve mebranın sıcaklığı neredeyse 60 derece. Dört tane çocuğum var, onlara ekmek götürmeye çalışıyorum. Nefes nefese çalışıyorum bu sıcakta, bugün burayı bitirmeye çalışıyorum. Mecburen çalışmak zorundayım. Çalışmadık mı hiçbir şey yok akşam eve ekmek götürmek zorundayız” açıklamasında bulundu.

Sıcakta olsa çalışmak zorunda olduğunu belirten Halil Bilgiç, “Ekmek davası çalışmak zorundayız. Başkasına muhtaç olmaktansa çalışmak zorundayız. Temelde çalıştığımız için mebran döşemede daha da zor sıcakla mücadele etmek zorundayız. Dört çocuğum var onlara bakmak zorundayım. 40 Derece sıcakta çalışıyoruz. Yukarıdan sıcak, bir de mebran ateşinin sıcağı insanı mahvediyor” dedi.

“Sıcaklardan etkilenen sektörlerden bir tanesi inşaat sektörü “

Sıcaklara vücut ne kadar ısınsa da alın teriyle ekmek parası kazandıklarını söyledi. Sıcak havanın zorladığını ifade eden Necdet Özer, “Sıcaklardan etkilenen sektörlerden bir tanesi inşaat sektörü. Bu yıl geçen yıla göre daha fazla etkisini gösteriyor. Malum hepimiz dışarıda çalıştığımızdan dolayı özellikle öğleden sonra daha da fazla etkisini gösteriyor. Çalışmakta zorluk çekiyoruz işimiz gereği bu” açıklamasında bulundu.

“Sıcaklardan çok mağduruz”

İşçilerden Erdal Bektaş, hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bulduğu ilimizde tüm zorluklara rağmen mesailerine devam ettiklerini söyledi. Mesleklerinin çok zor olduğuna işaret eden Bektaş , “Sıcak bizi çok etkiliyor, 10 derece birden arttı. Eskisi gibi değil. Çalışmaya mecburuz, ekmek parası çalışacaksın bir şekilde. Sıcağa karşı şapka takarak, bol su içerek, bez sararak bir şekilde önlem alıyoruz. Öğleden sonra özellikle daha fazla etkiliyor. Gölge bulur isek gölgeye kaçmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hayatımızı kazanmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.