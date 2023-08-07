Isparta’da inşaatta çalıştığı esnada yüksek gerilim hattına kapılarak yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Olay Isparta’nın merkeze bağlı Sav Kasabası Çay yolu caddesinde bulunan inşaatın 1.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Oğuz (29) ve İ.S İnşaatta çalıştığı esnada demir yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik çarptı. Çarpmanın etkisi ile inşaatın bodrum katına düşen Oğuz ağır yaralandı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 işçi Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Ramazan Oğuz’un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.