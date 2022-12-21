Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi, zeytin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi, zeytin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2431 sokak üzerinde bulunan bir zeytinlik arazide öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevrede inşaatlarda çalışan işçiler tarafından bir kişinin ağaçta asılı halde olduğu görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın Bilal Uğur (44) olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.