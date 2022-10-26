Muğla Büyükşehir Belediyesi çevreci yatırımlarına, geri dönüşüm projelerine ve tasarruf ettiren uygulamalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi çevreci yatırımlarına, geri dönüşüm projelerine ve tasarruf ettiren uygulamalarına devam ediyor.

Geri dönüşümle 81 km yol yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 2 konkasör ile birlikte il genelinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan hafriyat malzemelerini, dolgu ve asfalt malzemesi haline getiriyor. Üretilen bu malzeme yine büyükşehir belediyesi tarafından İl genelinde yapımı süren yol çalışmalarında kullanılıyor.

Mobil konkasör şantiyesiyle 2018 yılından bu güne kadar yaklaşık 260 bin ton inşaat atığının geri dönüşümünü sağlayarak 8 Milyon 228 Bin 297 TL tasarruf sağladı. Büyükşehir Belediyesi geri dönüşümünü sağladığı malzemelerle 81 kilometre yol asfaltlama çalışması yaptı.

Menteşe’de 150 Bin metreküp geri dönüşüm sağlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi mobil konkasör şantiyesiyle ile 150 Bin Metreküplük geri dönüşüm sağladı. Hafriyat malzemeleri, dolgu ve asfalt malzemesi olarak kullanıldı.

Bodrum’da 200 Bin metreküp geri dönüşüm sağlanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait mobil konkasör şantiyesi Menteşe’den sonra Bodrum’a gidiyor. Bir yıl boyunca Bodrum’da kalacak olan mobil konkasör yaklaşık 200 bin metreküp geri dönüşüm sağlaması hedefleniyor.