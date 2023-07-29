Eskişehir’de inşaat sırasında çıkan termal su görenleri şaşırtırken, suyun boşa akması ise vatandaşların tepkisine neden oldu.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Tekin Sokak’taki boş bir arazide inşaat çalışması başlatıldı. Eskiden bir hamamın bulunduğu belirtilen bölgede yapılan çalışmalar esnasında yerden çıkan sıcak su, bir boru ile kanalizasyona bağlandı. Ancak zaman içerisinde borunun patlaması sonucunda su boşa akmaya başladı. Günlerdir boşa akan suyu gören gören vatandaşlar şaşırırken, İki Eylül Caddesi’ne kadar uzanan akıntı sebebiyle bazı işletmelerin önü birikinti içerisinde kaldı.

“Büyükşehir uyuyor bu su ziyan oluyor”

Tekin Sokak’ta akan sıcak suyu gören ve tepkisini dile getiren Koray Özkılıç, “Görüldüğü gibi su yerden sıcak olarak akıyor ama maalesef yağmur oluklarına ve rögara gidiyor. Aslında su yönünden zengin bir şehirde yaşıyoruz. Oysa Türkiye’nin her yeri şu anda susuzluktan kırılıyor. Biz ise inşaat yapmak için suyu boşa akıtıyoruz. Belediye desen 1 yıl içerisinde suya yüzde 140 zam yaptı. Şunu bağlasalar şehir suyuna en azından vatandaş kullanır. Büyükşehir uyuyor! 10 senedir uyuyor zaten, bu su da ziyan oluyor” dedi