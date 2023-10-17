Adıyaman’da, inşaat alanındaki çukura düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Örenli mevkiinde devam eden kalıcı konutlarda çalışan yabancı uyruklu inşaat işçisi Elshmohammad Elshangholi, bölgede bulunan çukura düştü. Çukura düşmesi sonucu yaralanan Elshmohammad Elshangholi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.