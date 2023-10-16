Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, Erasmus programı bünyesinde Antalya’ya gelen 36 öğrenciyi ağırladı.

"Every Drop Matters!" adlı Erasmus+ Gençlik Değişimi projesi kapsamında, İtalya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Polonya’dan gelen 36 öğrenci, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Gençler, su kıtlığı üzerine yapılan çalışmaları incelemek üzere çeşitli ülkeleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyerek hem gezi hem de öğrenme fırsatı buluyor. 6 ülkeden gelen 36 öğrenci Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde yapılan çalışmaları inceledi. Öğrenciler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy öğrenci gençlere Antalya’da yapılan çevre çalışmalarını anlattı.