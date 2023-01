Merkezefendi Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen The Case 2023 İnovasyon Kampı, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca devam edecek.

Merkezefendi Belediyesi’nin desteği ile bugün birinci günü gerçekleştirilen ve 28-29 Ocak tarihlerinde devam edecek olan The Case 2023 İnovasyon Kampı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın katılımıyla başladı. Gençler 5 kişilik takımlar halinde The Case 2023 İnovasyon Kampı’nda bir araya gelerek, sunacakları problemlere ekip çalışması halinde beyin fırtınası yaparak oluşturucu ve gerçekçi çözümler bulacak. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen inovasyon kampında gençler; teknolojik, toplumsal, kültürel ve evrensel sorunlara yönelik çözümler bulma konusunda seslerini duyurabilecekleri 3 günlük bir kamp gerçekleştiriyor. Bol etkileşimli geçecek olan 3 günün sonunda, bütün takımların kendine ait çözümlerini anlattıkları sunular dinlenecek ve aralarından en yüksek puanları alıp kazanan takımlar ödüllendirilecek.

“Işığınız hiç sönmesin”

Merkezefendi Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanlarında olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İnovasyon kampını kuran gençlerimizle bir araya geldik. Müthiş fikirleri, geleceğe imza atacak hayalleri, bitmek bilmeyen enerjileri var. Fikirlerini müşahhas hale getirebilmeleri için onlara bir yer lazımdı. Bizde dedik ki umutlarınızı ve hayallerinizi başka yere taşımanıza gerek yok. Merkezefendi Belediyesi artık sizin düşünce yuvanızdır. Düşünen, sorgulayan, üreten bir gençliğin olduğu her yerde umut asla bitmez. Sizinleyiz arkadaşlar. Her zaman yanınızdayız. Biz bunun için varız. Yeter ki ışığınız asla sönmesin” diye konuştu.