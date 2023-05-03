İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcuları Burdur’da yapılan Oryantiring Şampiyonası’nda 3 kupa ve 10 madalya kazanırken, kulüp sporcusu Elif Gökçe Avcı sezonu 1’incilikle bitirdi ve Elit Bayanlar 21 kategorisinde Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkını kazandı.

2022-2023 sezonunu 1.’incilikle tamamlayan İnönü Belediye Spor Kulübü sporcusu Elif Gökçe Avcı, Kadınlar Elit kategorisinin 5 yıl üst üste şampiyonu oldu. Şampiyon olarak herkesi gururlandıran Avcı, bu yıl İsviçre’de yapılacak olan Dünya Oryantiring Şampiyonası’na, İtalya’da yapılacak olan Avrupa Oryantiring Şampiyonası’na ve Bosna Hersek’te yapılacak olan Doğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Yarışma yurt genelinde 84 kulüpten, 446’sı kadın olmak üzere toplam bin 160 sporcu katılımıyla 30 farklı kategoride gerçekleşti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt sporcuların sağladığı başarı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye şampiyonluklarıyla İnönümüz ile şehrimizi gururlandıran takımımızı ve Avrupa’da Milli Takımımızı temsil etmeye hak kazanan sporcumuzu kutlarım” dedi.