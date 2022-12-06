Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring takımı, yeni sezona 4 madalya ile başladı.

Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring takımı, yeni sezona 4 madalya ile başladı.

Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring takımı, bin 143 sporcunun katıldığı Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Kocaeli’de düzenlenen Türkiye 1’inci Kademe oryantiring yarışmalarında toplamda 4 madalya kazandı. 2022-2023 Sezonu Türkiye Oryantiring Federasyonunun ilk günkü orta mesafe yarışları K21E kategorisinde Milli Sporcu Elif Gökçe Avcı’nın 2’nciliği ile tamamlanırken, şampiyonanın 2’inci günü uzun mesafe yarışlarında E21A Kategorisinde İlyas Avcı 2’nci, Elif Gökçe Avcı ise K21E kategorisinde 1’incilik kazandı. Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmalarda İnönü Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Serhat Hamamcı sporculara eşlik ederek destek verdi.

3 gün süren zorlu turnuvanın son etabı olan sprint yarışmalarında İnönü Gençlik ve Spor Kulübü Milli Sporcusu Elif Gökçe Avcı yine altın madalya kazanarak gururlandırdı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı sporcularını başarılarından dolayı kutlarken sporcularda katkı ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.