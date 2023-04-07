Eskişehir’de İnönü Belediyesi tarafından iptal edilen geleneksel Ramazan ayı etkinliklerinden sağlanan bütçe ile deprem bölgesine 500 çuval un yardımı yapıldı.

Ramazan ayının başında İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt Başkanlığında toplanan İnönü Belediye Meclisi, 2023 yılı mart ayı meclis toplantısında deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın içini ısıtacak karar almıştı. Belediye tarafından alınan 500 çuval un Kahramanmaraş Halk Ekmek Fırınına teslim edildi.

Deprem bölgesine yapılan yardım ile ilgili belediyeden yapılan açıklamada; "İnönü Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Olağan Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda oy birliği ile alınan karar gereği; iptal edilen 2023 yılı Ramazan İftar Programları için ayrılan bütçeden afet bölgesine yardım gayesi ile 50 kiloluk 500 çuval un alındı. Belediyemiz tarafından temin edilen unlar Kahramanmaraş Halk Ekmek Fabrikası tarafından günlük olarak ekmek yapılarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtımı gerçekleştiriliyor. Yardımlarımız aralıksız devam edecektir" denildi.