İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan 112 diş hekimi için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2022-2023 yılı mezuniyet töreni kampüste yer alan Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan Diş Hekimliği Fakültesü Dekanı Prof. Dr. Neslihan Şimşek, bugüne kadar 552 öğrenciyi mezun ettiklerini bugün de 112 öğrenciyi daha mezun ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Fakültenin kuruluşundan itibaren görev yapan bir öğretim üyesi olarak hem zihinsel hem de fiziki anlamda bu kadar yoğun duygular yaşadığı bir sene daha önce olmadığını da belirten Şimşek, “Yüzyılın afeti olarak değerlendirilen 6 Şubat ve sonrasında devam eden depremlerde ilimiz en çok hasar alan şehirlerin başında yer aldı. Canım memleketim Malatya’m, adına yine türküler yakılsın, yine de bulunmaz eşin. Ne acı ki bu afette diş hekimliği fakültemizin çok kıymetli iki personelini kaybettik. Her ne kadar bu afetin gölgesi altında bu töreni düzenlemiş olsak da, öyle inanıyorum ki, mezuniyeti en çok hak eden benim öğrencilerim. Depreme rağmen eğitimlerini tamamladılar, sınavlarını başarıyla geçtiler, yılmaz birer sağlık neferi olarak hizmet verdiler. Her şeyi devletten bekleyerek değil, devletin bir unsuru olduğumuz bilinciyle, depremin 2. haftasından itibaren fakültemizi hizmete açtık ve şehirdeki diş tedavi hizmetlerini sunan tek sağlık merkezi olduk. Bizlere bu bilinci aşılayan ve her türlü maddi manevi desteği sunan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da, yeni mezun olan diş hekimlerine yeni hayatlarında başarılar dilerken, Vali Şahin’de zorlu bir döneme rağmen başarıyla okullarını bitirerek sağlık ordusunun birer neferi olacak olan diş hekimlerine alacakları görevlerde başarılar diledi.

Tören dönem birincilerine plaket ve öğrencilere diplomalarının takdim edilmesi ile son buldu.