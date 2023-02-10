Eskişehir’in İnönü İlçesinden deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Eskişehir’in İnönü İlçesinden deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yaşanan afet nedeniyle, Eskişehir İnönü ilçesinden afet bölgesine yardımlar gitmeye devam ediyor. İnönü Belediyesi koordinasyonunda deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi için başlatılan yardım kampanyası afetin dördüncü günde de devam etti.

Temel ihtiyaç maddeleri, çocuk maması, çocuk bezi, giyim eşyaları, temizlik ürünleri, battaniye ve ilçeye özgü köy ekmeklerinden oluşan ürünler İnönü Belediyesi Kapalı Pazaryeri’nde belediye aracına yüklenerek afet bölgesine doğru yola çıktı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğan depremin ilk gününden itibaren başlatılan destek kampanyası ile bugün yedinci aracın afet bölgesine yolcu edildiğini belirtti. Başkan Bozkurt,” Yaraların sarılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız, ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.