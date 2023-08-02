Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin’e ziyaretinde, omancılık çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette; İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Eskişehir’in orman varlığı yüksek İlçelerinden biri olan İnönü’de ki ormancılık çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin nazik ziyaretlerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ederken, Başkan Bozkurt’ta misafirperverliklerinden dolayı Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin’e teşekkür etti.