İnönü Belediye Başkanlığı ilçe genelinde tüm camilerde ilk tur genel temizlik çalışmalarını tamamladı. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, cami temizliği ve ilçe içi genel çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

İnönü Belediye Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Ramazan Ayı’nın ilk günlerinden itibaren başlatılan cami temizliği Esnemez, Erenköy, Seyitali, ve Yörükyayla mahalleleri ile tamamlandı. Başkan Serhat Hamamcı, bayram öncesi merkez ve merkeze bağlı diğer mahallelerdeki camilerde bayrama yakın ikinci tur cami temizliği ile ilçe sakinlerinin bayrama daha güzel ortamda girmelerini amaçladıklarını belirtti. Başkan Serhat Hamamcı aynı zamanda İnönü Belediyesi ekiplerinin, Yenice Mahalle Mümin Dede mevkiinde çeşme çevresinde düzenleme ve tesviye, Cumhur Meydanında bulunan Bayrak rölyefli süs havuzunun yazılarının onarımı, Atatürk Caddesinde temizlik ve Anıtpark’ta bulunan ağaçların budanma çalışmaları gerçekleştirildiğini bildirdi