İnönü Belediyesi tarafından, ilçede bulunan ve gözle görülebilen ‘Aktif Fay Hattı’nın jeoturizme kazandırılması ve Deprem Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulması yönündeki çalışmalar devam ediyor.

İnönü Belediyesi tarafından, ilçede bulunan ve gözle görülebilen ‘Aktif Fay Hattı’nın jeoturizme kazandırılması ve Deprem Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulması yönündeki çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan aktif fay hattının dünyada eşine az rastlanıyor. Türkiye’de sadece İnönü’de bulunan gözle görülebilen fay hattının jeoturizm ve eğitime kazandırılmasının yanı sıra, Deprem Araştırma ve Eğitim Merkezi olması için de çalışmalar sürüyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden gelen heyet, alanda incelemelerde bulunarak değerlendirme toplantısı yaptı. Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Başkan Bozkurt, "İlçemizin çehresini değiştirip geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.