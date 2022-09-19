Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesinde, İnönü ilçesinde kanola tohumları toprakla buluştu.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesinde, İnönü ilçesinde kanola tohumları toprakla buluştu.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesinde 23 çiftçiye 325 kilogram kanola tohumu yüzde 75 hibe ile teslim edildi. Teslim edilen kanola tohumlarının İnönü-Merkez, Erenköy, Kumbet, Kumbet-Akpınar, Kumbet-Yeniköy, Aşağıkuzfındık, İsmetpaşa, Yenice, Çarşı, Oklubalı mahallelerinde olmak üzere toplam 753 dekar alanda ekim işlemleri tamamlandı.

“Kanola üretimini teşvik etmeyi hedefledik”

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş İnönü’de gerçekleştirilen kanola ekimi hakkında açıklamalarda bulundu. İl Müdürü Gümüş, “Ayçiçeği yağına alternatif olabilecek bir bitki olan kanola bitkisi, ayçiçeği kadar topraktan besin elementi çekmiyor. Bu projeyi hayata geçirerek boş bırakılan arazilerin kârlı bir üretim için değerlendirilmesini, çok su tüketen ürünler yerine, güzlük ekilişte alternatif ürün olan kanola üretimini teşvik etmeyi hedefledik. Kanola projemizin yaklaşık yarım milyon liralık kısmını bakanlığımız bütçesinden karşılıyoruz. Bu rakam proje bütçesinin yüzde 75’ine tekabül ediyor. Geri kalan yüzde 25’lik kısmı ise çiftçi katkısı olacak böylece dörtte bir fiyatına tohumlukları çiftçilerimize vermiş oluyoruz.

Bu projeyle ilimizde yetiştiriciliğe uygun bölgelerde yağlık tohum üretimini arttırmayı hedefliyoruz. Kışlık ekim yaparak ürünün yetiştirme sürecinde kuraklıktan etkilenmesinin önüne geçmeyi böylece üreticimizin birim alandan daha yüksek yağ verimi elde etmesini istiyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Çiftçilerimize hayır uğurlu olsun” dedi.