İnönü Belediyesi, havaların iyi gitmesini fırsata çevirerek kırsal alanlardaki yol çalışmalarını sürdürüyor.

İnönü Belediye Başkanlığı, 2024 yılının nisan ayından itibaren başlatılan kırsal ve tarla yollarında stabilize malzeme yayılarak iyileştirme ve tesviye çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan açıklamada, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın, havaların greyder ile alışmaya elverişli olmasından dolayı bunun fırsata çevrilerek yollardaki iyileştirme çalışmalarına devam edilmesi talimatı verdiği bildirildi. Bu kapsamda, ilçeye bağlı tarla yolları ve dış mahallelerdeki köy bağlantı yollarında greyder ile yol düzleştirmesi ve stabilize malzeme yayılarak yol iyileştirme çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.