Eskişehir’in İnönü ilçesinde ilk kez ekimi yapılan kanolanın hasadına başlandı.

İnönü Oklubalı Mahallesinde bu sene ilk defa Take projesi ile ekimi yapılan kanola hasadı başladı. ‘’Kanola Hasat Günü’’ etkinliğine İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kurum amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Haziran ayından sonra su istemeyen kanola bitkisi muhtemel bir susuzluğa da karşı sigorta görevi görüyor. Çiftçiler tarafından İnönü İlçesi genelinde alternatif ve ürün çeşidini arttırmak amacıyla görülen Kanola havza bazlı destek programında da olduğu için destekleme miktarı da arttırıldı.

Hasat döneminin çiftçilere bereketli ve kazançlı olmasını dileyen İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı’ya, çiftçilerde kanola hasat etkinliğine katılımlarından dolayı teşekkür etti.