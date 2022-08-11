İnönü Belediyesi tarafından bu yaz altıncısı düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

İnönü Belediyesi tarafından bu yaz altıncısı düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

İnönü Belediyesi halı sahasında gerçekleştirilen ve 14 futbol takımının katıldığı turnuva Erenköy Spor ile İlçe Jandarma takımları arasında oynanan müsabaka ile başladı. İnönü Belediyesi halı sahasında düzenlenen tören sonrası Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, 6. Geleneksel Futbol Turnuvasının centilmenlik havasında olmak üzere dostluk ve kardeşliğin kazanacağı bir ortam içerisinde geçmesini diledi. Başkan Vekili Hamamcı, Erenköy Spor ile İlçe Jandarma takımlarının santra vuruşunu yaparak turnuvayı başlattı.

14 takım ve 140 sporcunun mücadele edeceği İnönü Belediyesi Geleneksel 6. Futbol Turnuvası 28 Ağustos 2022 Pazar günü yapılacak olan final karşılaşması ile sona erecek.