Eskişehir’in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İnönü-Bilecik kara yolu 5’nci kilometresinde meydana gelen kazada, Y.Ç. idaresindeki 42 UB 597 plakalı kamyon, Bilecik istikametinden gelirken ilçeye giriş yapmak isteyen ve İnönü ilçesinde öğretmen olan N.A idaresindeki 44 EC 425 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kaza sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan N.A sağlık ekipleri tarafından Eskişehir’e sevk edildi. Meydana gelen kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.