Eskişehir İnönü ilçesinde tarımsal faaliyetlerin kazasız ve bereketli geçmesi temennisiyle kurban kesildi.

İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kurban kesimine, İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal, İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal, İnönü Ziraat Odası Başkanı Abdullah Küçükçiftci, muhtarlar, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

İlçe genelinde yoğun ve halihazırda devam eden tarımsal faaliyetlerin sorunsuz ve bereketli geçmesi temennisiyle gerçekleştirilen kurban kesimi dua ve Kuranı Kerim Tilavetlerinin okunmasıyla tamamlandı.