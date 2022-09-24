İnönü Belediyesi Başkanı Kadir Bozkurt, sosyal tesis alanı projesinin devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

İnönü Belediyesi Başkanı Kadir Bozkurt, sosyal tesis alanı projesinin devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

İnönü Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kümbet Akpınar Mahallesi Sosyal Tesis Alanı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, çalışmalar hakkında yüklenici firma ve belediye personellerinden bilgi aldı. Projenin hızla devam ettiğini belirten Başkan Bozkurt, ‘’ Kümbet Akpınar Mahalle Halkımızın yaşam alanını geliştirmek ve güzelleştirmek için çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.