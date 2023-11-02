Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede faaliyet gösteren fabrikalar ile istişare toplantılarını sürdürüyor.

İnönü Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren fabrika yöneticileri, düzenli olarak gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı kapsamında bir araya geldiler. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Cumhuriyetin 100. yılında ilçede faaliyet gösteren fabrika yöneticileri ile ilçe ve ülkeye katma değerin arttırılması üzerine istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Bozkurt, ‘’Türkiye Yüzyılına yakışır projelerimiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz’’ dedi.