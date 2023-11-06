İnönü Üniversitesi’ne yeni başlayan öğrencilere yönelik olarak 2-8 Kasım tarihleri arasında sürdürülecek oryantasyon programlarının ilki İnönü Üniversitesi Merkez Amfi’sinde gerçekleştirildi.

Oryantasyon eğitimine Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Okuyucu Hizmetleri Şube Müdür Vekili Mehmet Kuyucu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personeli Tacettin Koyunoğlu, Dış İlişkiler Birimi Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Toman ve Engelsiz İnönü Koordinatörü Personeli Nurhan Sevinç katıldı.

Üniversitenin eğitim ve öğretim yönetmeliği hakkında konuşan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personeli Tacettin Koyunoğlu, öğrenci bilgi sisteminin kullanımı, öğrenci kimlik kartlarının temini, diploma, diploma eki, e-imzalı öğrenci belgesi ve transkript alma hakkında bilgilendirme yaptı.

Öğr. Gör. Hasan Toman yurt içi ve yurt dışı değişim programlarından bahsederek, Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarının başvuru süreç ve kriterlerini öğrencilerle paylaştı. İnönü Üniversitesinin kütüphane hizmetleriyle ilgili konuşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli Mehmet Kuyucu ise kütüphane hizmet saatleri, kütüphane kataloğunu nasıl taranacağı, ödünç hizmetleri ve okuyucu yükümlülükleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca Kuyucu, kütüphane web sayfasından neler yapabilecekleri ve elektronik kaynaklara uzaktan erişimleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın hizmetlerinden söz ederek yemek, barınma, kültürel faaliyetler, psikolojik danışmanlık gibi konularda bilgi verdi.

Son olarak Engelsiz İnönü Koordinatörü Personeli Nurhan Sevinç ise üniversitede engelli öğrencilere yönelik fiziki mekân eğitimi ve sosyokültürel alanlarda erişilebilirliği sağlamak için Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü’nün kurulduğunu belirtti. Sevinç, engelli öğrencilerin yaşadıkları sorunları fakültelerin akademik birim sorumlusuna ya da birim öğrenci temsilcilerine iletmelerini istedi.