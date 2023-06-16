Eskişehir İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kep atarak mezun olma sevinci yaşadı.

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan mezuniyet töreni mezun olan öğrencilerin gösterileri, bayrak ve flama devretmesiyle devam etti. Okulu derece ile bitiren öğrenciye İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından plaket ve diploması takdim edildi. Öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olan Başkan Bozkurt, "Mezun olan öğrencilerimizin eğitim süreçleri boyunca emeği geçen tüm öğretmenleri ve onları yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bundan sonraki yaşamlarında başarılı ve mutlu olmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrenciler ve aileleri mezuniyet törenine katılımlarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.