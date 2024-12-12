İnönü Belediye Başkanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler için ilçede ücretsiz kurslar açacaklarını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, İnönü Belediyesi tarafından matematik ve fen bilimleri konularında LGS hazırlık kursları açılacak. Kurslara katılmak isteyenler 13-25 Aralık tarihleri arasında İnönü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müraacat ederek dilekçeyle ön kayıt yaptıracak. Çocukların başarısını arttırmak amacıyla, "Gençlere yatırım, geleceğe yatırım" diyerek bu çalışmarı gerçekleştirdiklerini belirten İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ise, kursların hayırlı olmasını temenni etti.