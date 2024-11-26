İnönü Belediyesi’ne bağlı ekiplerin hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası gece saatlerinde başlattıkları sokakları açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

İnönü Belediyesi ekipleri, Başkan Serhat Hamamcı’nın koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. Eskişehir’de yılın ilk karının yağdığı İnönü İlçesi’nde belediye ekiplerince; okul, cami, resmi kurumlara ulaşımı sağlayan yaya yolları, cadde, sokaklar ve kaldırımlarda kar temizleme ile tuzlama çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar ile vatandaşların ulaşımda yaşayabilecekleri aksamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.