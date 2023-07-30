Eskişehir İnönü Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım ve asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından İstiklal ve Karayel Caddesinde sürdürülen sıcak asfalt yol yapım çalışmalarının ilk etabı olan İstiklal Caddesinde asfalt yol yapım çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Yaklaşık 500 metre uzunluğunda olan ve 2 gün sürdürülen çalışmaların ardından kullanıma açılan yol ilçe sakinleri tarafından sıkça kullanılmaya başlandı. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından sürdürülen asfalt yol yapım çalışmalarının 2. Etabı olan Karayel Caddesindeki çalışmalarda kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

İlçe genelinde ve İstiklal Caddesinde tamamlanan asfalt çalışmaları sonrası ulaşımın daha rahat ve konforlu olmasından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.