Eskişehir’in İnönü ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü’nün 101’inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü’nün 101’inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve ilçe kurum amirlerinin katılımıyla, Cumhuriyet Meydanı’nda anma programı ve çelenk sunma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, kaymakamlık ve belediye başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile devam etti. Tören, Jandarma Astsubay Çavuş Yetiş Mert Özkan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması, ardından İnönü Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Zeynep Şahin’in şiir okuması ile son buldu.

19 Eylül Gaziler Günü hakkında konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Ülkemizin bekası için canlarını ortaya koyani bu toprakları bize yurt olarak miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal etmiş gazilerimize ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.