29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı Eskişehir’in İnönü İlçesinde coşkuyla kutlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi İnönü ilçesinde de Cumhuriyet Bayramı coşku içerisinde kutlandı. Gerçekleştirilen kutlama programına İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un ilçe halkını ve öğrencileri selamlaması başladı. Selamlama merasiminin ardından İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Bozkurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çerçevesinde yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Bayramımızın 100. Yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz vatanımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve dua ile yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Gerçekleştirilen törende öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, koro ve zeybek oyunları gösterisi sergilediler. İnönü Türk Hava Kurumunun uçuş gösterilerinin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı ilçedeki tüm okulların katılımı ile gerçekleştirilen resmi tören geçiti ile tamamlandı. Tören sonrası Kaymakam Ustaoğlu, Başkan Bozkurt ve kurum amirleri İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine fidan dikerek Cumhuriyetin 100. yılı anısına fidanları toprakla buluşturdular.