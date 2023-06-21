İnönü Belediyesinin ilçede çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler tarafından yürütülen bahar temizliği çalışmaları kapsamında, İsmetpaşa, Yenice, Orta ve Çarşı Mahalleleri olmak üzere ilçeye bağlı 12 dış mahallelerde de genel temizlik, çim biçimi ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mahallelerde genel temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, cadde, sokak, cami avluları, park, bahçe ve vatandaşların yoğun kullanım alanlarında çim biçimi, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. İlçede her noktada çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşların istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.

Çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve emeği geçen belediye personellerine teşekkür etti.