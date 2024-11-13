Eskişehir’in İnönü ilçesinde konut sorununu çözmek amacıyla başlatılan daire ve iş yeri projelerinde ilk kazma vuruldu.

İnönü’de metruk binaların yıkılması ve arsa alımı ile ilçedeki konut ihtiyacının giderilmesi için hayata geçirilen projede ihale aşaması sonrası ilk çalışmalar başladı. Konuyla ilgili İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başkan Serhat Hamamcı’nın verdiği sözler arasında yer alan proje için ilk kazmanın vurulduğu belirtildi. Ayrıca, yapılan çalışma sonrası İsmetpaşa Mahallesi’ne toplamda bin 500 metrekare kapalı alana sahip 1 adet iş yeri ve 9 daireli modern görünümlü bina kazandırılacağı ifade edildi.

Kazı ve hafriyat sonrası temel atma çalışmasına geçilecek olan projeyle ilgili konuşan bölge sakinleri, ilçedeki konut üretimine yaptığı katkıdan dolayı Başkan Serhat Hamamcı’ya teşekkürlerini iletti.