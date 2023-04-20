Eskişehir İnönü Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde temizlik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un talimatları doğrultusunda tertemiz bir ilçe oluşturmak için seferber olan İnönü Belediyesi ekipleri, bayram öncesi yoğun mesai harcıyor. İlçe genelindeki tüm mahallelerin tamamında cadde, sokak, park bahçeler, pazar yerleri, sosyal tesisler ile cami çevrelerinde çim biçme, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, ilçeyi bayrama hazır hale getirdi.

“Yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyorum”

İnönülülerin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak bayram öncesi yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Tüm ekiplerimiz her zaman olduğu gibi ilçemiz genelinde bayrama özel temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İnönü’müz bütün güzelliğiyle bayrama hazır. Bizler tüm gayretimizle vatandaşlarımıza ve gelecek nesillerimize hep birlikte tertemiz bir ilçe sunabilmek için çalışmalara devam ediyoruz. Yapmış oldukları gayretli çalışmalardan dolayı belediye personelimize teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine, ülkemize ve hemşehrilerimize sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe genelindeki çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye personeline teşekkür etti.