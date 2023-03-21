İnönü ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına 2 bin fidan dikilerek ’6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı’ oluşturuldu.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası bu sene depremle birlikte anıldı. 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük depremlerin ardından yaraları sarmaya çalışan Eskişehirli vatandaşlar, deprem şehitleri anısına fidan dikim etkinliği düzenlendi. İnönü’ye bağlı Dutluca Mahallesi’nin İstanbul kara yolu kenarındaki bölgesinde gerçekleşen fidan dikim töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Eskişehir İl Müftüsü tarafından 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua okundu.

Toplam 2 bin fidan, işlemesi yapılan 15 dekarlık alanda toprakla buluştu

Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, il protokolü, Kahramanmaraş merkezli depremde şehit veren farklı meslek gruplarının temsilcileri, STK’lar, öğrenciler ve Eskişehir’de konaklayan depremzede aileler katıldı. Vali Ayyıldız, fidanları toprakla buluşturarak can sularını verdi. Ardından sarıçam, ladin, ıhlamur, zerdali, ahlat, akçaağaç ve dişbudak türlerden toplam 2 bin fidan, işlemesi yapılan 15 dekarlık alanda toprakla buluştu.

“Böyle etkinliklerin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum”

Fidan dikim etkinliğine öğrencileri ile birlikte katılan öğretmen Öznur Akbıçak, fidan dikiminin önemine değinerek, “Böyle anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan çok mutluyuz. Özellikle ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası böyle bir etkinliğin daha da anlamlı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden öğrencilerimizle bu etkinliğe katılma kararı aldık. Bu etkinliğin çocuklar açısından da anlamlı olacağına inanıyoruz. Ancak ben böyle etkinliklerin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Her okulun kendi adına bir ormanı olabilir, bu şekilde fidan dikimi yaygınlaştırılabilir. Yaşadığımız felaketlerin ancak böyle önüne geçilebilir” şeklinde konuştu.

“Çalışmalara katılan öğrenciler, diğer öğrencilere de gelmelerini söylüyorlar”

Sınıf öğretmeni Büşra Elvan ise, bu tarz etkinliklere katılan öğrencilerin, diğer çalışmalar için birbirlerini teşvik ettiklerini söyledi. Böyle etkinliklere katılmaktan gurur duyduklarını ifade eden Elvan, “Öğrencilerle birlikte hem temiz hava alıyoruz hem de eğleniyoruz. Ayrıca öğrencilerin doğaya yani ülkemize katkısı oluyor. Bugün yapılan etkinlik de çok anlamlı oldu. Biz okulca 4 senedir böyle çalışmalara geliyoruz. Bu tarz etkinliklere katılmaktan gurur duyuyoruz. Okula döndüğümüzde de etkinliğe gelen öğrenciler, diğer öğrencilere gelmelerini söylüyorlar. Çünkü gerçekten kaliteli ve faydalı bir aktivite oluyor. Hem çocukların sosyal bir aktivitesi oluyor hem de fidan dikmek için emek veriyorlar. Bir çapa yapmaları, su dökmeleri bile doğaya katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Her ay daha başka okullarla birlikte gelip daha kalabalık bir şekilde bu etkinlikleri yapmalıyız”

Fidan dikim etkinliğine katılan 17 yaşındaki Eskişehirli öğrenci Çağla Dinç de, bu etkinliğin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Vatandaşların bu çalışmalarla ilgili bilgilendirilmesi ve her ay başka okullarla birlikte daha kalabalık bir şekilde fidan dikim etkinlikleri yapılmasının daha iyi olacağını düşünen Çağla Dinç, şunları söyledi:

“Bu etkinlik deprem ve depremzedeler adına yapıldığı için burada bulunmaktan mutluyuz. Buradaki çalışmalarda yardımım dokunduğu için hem kendim hem de okulum adına gurur duyuyorum. Tabii ki hepimiz çok üzgünüz, tekrardan herkese geçmiş olsun. Onların adına burada olduğum için iyi hissediyorum. Bu etkinlik bir tek bizimle sınırlı kalmamalı, böyle çalışmaları daha da yaygınlaştırmalıyız. Herkesi bu çalışmalarla ilgili bilgilendirmeliyiz. Biz burada küçüklerimize de örnek oluyoruz. Bizden çok küçük olan kardeşlerimiz de var. Hatta bunu sadece Eskişehir’de değil, tüm ülke genelinde yaygınlaştırmalıyız. Yani birkaç okulla sınırlı kalınmamalı, her ay daha başka okullarla birlikte gelip daha kalabalık bir şekilde bu etkinlikleri yapmalıyız.

Fidan dikim programı valilik meydanında halka fidan dağıtımı yapılmasıyla son buldu.