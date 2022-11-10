Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’ncü yılında Eskişehir İnönü ilçesinde gerçekleştirilen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’ncü yılında Eskişehir İnönü ilçesinde gerçekleştirilen törenle anıldı.

İnönü Cumhuriyet Meydanı’nda Kaymakam Tolga Ustaoğlu ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunmaları ile başlayan anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Çelenk sunma töreninin ardından Vehbi Koç Ortaokulunda geçilerek burada öğretmen ve öğrenciler tarafından Atatürk’ü anma programı için hazırlanan şiir okundu, 10 Kasım türküleri seslendirildi, video ve oratoryo gösterisi düzenlendi.

Anma programı, Vehbi Koç ve İnönü İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Atatürk konulu resim sergisinin açılışı ve sergi ziyareti ile sona erdi.