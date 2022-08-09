Malatya İnönü Üniversitesi’nin “Configurable Test Section Design for Transonic Wind Tunnel” başlıklı projesi finale kalarak başarı elde etti.

Malatya İnönü Üniversitesi’nin “Configurable Test Section Design for Transonic Wind Tunnel” başlıklı projesi finale kalarak başarı elde etti.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adına Araştırma Görevlisi Murat Toptaş, NASA tarafından belirlenen şartları sağlayan geniş bir rüzgar tüneli, test bölmesi ve test bölmesi sürücüsü tasarımı yaparak proje yarışmasına katıldı.

6 Haziran - 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya tüm dünyadan 95 proje gönderildi. “Configurable Test Section Design for Transonic Wind Tunnel” başlıklı proje finale kalarak başarı elde etti.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Projemizin finalden bir derece alarak ülkemize dönmesini ümidi ile başarılar dileriz” denilerek, proje hakkında şunları belirtti: “National Aeronautics and Space Administration (NASA), önümüzdeki 20-50 yıl içinde gerekli olan, gelecekteki rüzgar tüneli testlerini desteklemek için çeşitli seçenekler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede NASA, yeni nesil rüzgar tüneli tesislerinin tasarımlarına dahil edilebilecek yeni fikirler aramaktadır. NASA bu çerçevede, hava ve uzay araçları için transonic hızlarda (ses hızının 0.05 ila 1.6 katı) testlerin yapılabileceği aynı zamanda akustik ölçüm doğruluğu için ses azaltma, yapısal dinamikler üzerinde lazer metroloji için optik pencerelerin eklenebileceği bir test bölümü tasarımı için proje yarışması düzenlemiştir. Bu yarışmaya konu olan test bölümleri birçok model tipi (uçak, roket, motor vb.) için yapılandırılabilir olmalı ve standart basınç/kaldırma/sürükleme ölçümlerinin yanı sıra birçok ölçüm türüne de izin vermesi gerekmekteydi. Akustik, bükülme modları ve sıcaklık gradyanları hakkındaki veriler, modern bir rüzgar tüneli test bölmesi tasarımında ilgi gören kısımlardı. Ayrıca veri kümelerini yüksek doğrulukla yakalamak için bazen özel test bölümlerine de ihtiyaç duyulmaktaydı.”