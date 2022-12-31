Malatya İnönü Üniversitesi’ne 70 öğretim üyesi akademik personel alınacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Malatya İnönü Üniversitesi’ne 70 öğretim üyesi akademik personel alınacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan ilanda, “Üniversitemizin ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır” denildi.

Alınacak olan 70 öğretim üyesi akademik personel ile ilgili son başvuru tarihinin 13 Ocak 2023 olduğu bildirilirken, ayrıntılı bilginin İnönü Üniversitesi web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.