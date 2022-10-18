Malatya İnönü Üniversitesi’ne 57 öğretim üyesi alınacak.

Malatya İnönü Üniversitesi’ne 57 öğretim üyesi alınacak.

Değişik fakülte ve birimlere alınacak olan öğretim üyeleriyle ilgili İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemizin ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır” denildi.

İnönü Üniversitesi’ne alınacak 57 öğretim üyesiyle ilgili başvuru 27 Ekim’e kadar yapılacak. Öğretim üyesi alınmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi, İnönü Üniversitesi web sitesinden öğrenilebilecek.