Malatya İnönü Üniversitesi, çevreye verilen zararların en aza indirgenmesini sağlayan ve kirliliği önlemek için planlamalar yapan “ISO 14001 Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi” belgelendirme çalışmalarını sonuçlandırdı.

Malatya İnönü Üniversitesi, çevreye verilen zararların en aza indirgenmesini sağlayan ve kirliliği önlemek için planlamalar yapan “ISO 14001 Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi” belgelendirme çalışmalarını sonuçlandırdı.

Doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını, suya, toprağa ve havaya verilen zararların en aza çekilmesini hedefleyen uluslararası standart “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” çalışmaları çerçevesinde TSE Bölge Yöneticileri tarafından İnönü Üniversitesine yapılan belgelendirme tetkikleri başarıyla tamamlandı.

TSE Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Rıza Buğra Alp Giray Okumuş, TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz, TSE Güneydoğu Anadolu Sistem Planlama Sorumlusu Serdar Yıldız, İnönü Üniversitesi Çevre Yönetim Sistemi Ekibi ile birlikte İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret ederek, belgelendirme süreci ile ilgili bilgilendirmede bulundu.