İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen ’Üretken Yapay Zeka Uygulamaları” adlı söyleşide GPT-4 ve Veri Analizi konusu ele alındı.

Söyleşiye moderatör olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz ev sahipliği yaparken, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Enes Gül konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan İİBF Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, yapay zeka teknolojilerinin günümüzdeki hızlı gelişimine değindi ve bu alandaki gelişmeleri yakından takip etme amacıyla seminerin düzenlendiğini vurguladı. Prof. Dr. Tuncel, yapay zeka teknolojilerinin doğru ve özgün bir biçimde kullanılmasının kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Dr. Öğr. Üyesi Enes Gül ise yapay zekânın bir alt kümesi olan üretken yapay zeka ve veri analizi üzerine bilgi vererek yapay zekanın tarihsel evrimini katılımcılarla paylaştı. Yapay sinir ağları sayesinde makinelerin insan gibi düşünebilmesinin mümkün olduğuna vurgu yapan Gül, “Bir beyindeki sinir ağlarına benzer bir yapı oluşturduğumuzda, yapay zekâdan elde edilen cevapların anlamlı olduğunu fark ediyoruz. Ancak makinelerin bu seviyeye ulaşması için büyük yatırım ve zaman gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bunlara ek olarak şu anda farklı alanlarda özelleşmiş büyük dil modellerinin olduğundan da bahseden Gül, “Son günlerde iklim dil modelinden, pazarlama dil modellerine kadar şu ana kadar üretilmiş binlerce dil modeli ile karşılaştım” dedi.

Söyleşide Gül, GPT-4’ün “İleri veri analizi” modülünü tanıttı ve modülün arka planda kullandığı Python kütüphaneleri ile ara yüzü hakkında bilgi verdi. Üretken zekaların etik problemleri hakkında da uyarılarda bulunan Gül, bu teknolojilerin hukuktan tıp fakültelerine, yazılımdan inşaat mühendisliğine birçok disipline hitap ettiğin belirterek sözlerini sonlandırdı. Söyleşi çerçevesinde Gül, ayrıca GPT-4’e interaktif sorular yöneltti ve yanıtları dinleyicilere aktardı.

Söyleşi sonunda Dr. Öğr. Üyesi Enes Gül, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.