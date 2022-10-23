Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Ucuz, seçmeli ders havuzuna “Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele” dersi eklendiğini ifade etti.

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Ucuz, seçmeli ders havuzuna “Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele” dersi eklendiğini ifade etti.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Ucuz, İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü’nü ve faaliyetlerini İletişim Fakültesi öğrencilerine anlattı. Ucuz, bağımlılıkla mücadelenin çok basit bir süreç olmadığını vurgulayarak “Bağımlılıkla mücadele bir hekimin sorunu değil ya da bir psikoloğun, bir sağlık çalışanının sorunu değil. Bağımlılıkla mücadele tüm toplumun sorunu. Bu yüzden hepimizin duyarlı olması gerekiyor ve çevremizde bağımlı bireyler varsa tedavi için en kısa sürede en uygun yerlere yönlendirmeliyiz. “Bağımlılıkla mücadelede hepimiz duyarlı olmalıyız” dedi. Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü’nün üniversite öğrencilerini hedef aldığını ve temel amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Ucuz, “2022 yılında Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü’nün kurulum aşaması gerçekleşti. Sonrasında uzmanlık komisyonlarımız belirlendi. Her uzmanlık komisyonumuzda sorumlu öğretim üyelerimiz var. Öğretim üyelerimizin yanı sıra öğrencilerle iletişimi daha da arttırmak için mutlaka bir öğrencimiz her komisyonda görevli. Hatta bu sene bağımlılıkla mücadele için öğrenci topluluğu kurma hedefimiz var. Bizim koordinatörlük olarak temel hedefimiz bağımlılığa başlamadan önce öğrencilerimizde farkındalık oluşturarak onları maddeden ya da bağımlılıktan korumak, bağımlılığa geçiş sürecine engel olmak, bu konuda onları bilgilendirmek, bu konuda faaliyetlerde bulunmaktır” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü’nün daha çok eğitim faaliyetleri düzenlediğini belirten Ucuz, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için koordinatörlüğün daha çok faaliyet gerçekleştireceğini söyledi.

Ucuz “Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü çatısı altında yer alan altı komisyonlarımız kendi faaliyet planlarını çıkarıyor. Her komisyonun kendi etkinlikleri, faaliyetleri olacağı gibi koordinatörlüğün de faaliyetleri var. Yıl içerisinde mutlaka eğitim panelleri olacak, doğa yürüyüşü ve bisiklet turu gibi farklı farklı etkinliklerle öğrencilerimizin dikkatini çekmek hedefimiz” dedi.

Ucuz, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü’nün öğrencileri bilgilendirmek amacıyla İnönü Üniversitesi seçmeli ders havuzuna “Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele” dersini eklediklerini kaydetti.